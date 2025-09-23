Bagnoli dall'ex base Nato al parco San Laise | parte il restyling dell'ingresso

Iniziano i lavori di restyling dell'ingresso dell'ex base Nato di Bagnoli, a Napoli: sulla porta ci sarà la scritta col nuovo nome, "Parco San Laise". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bagnoli - dall

Greenthesis parteciperà al RemTech Expo di Ferrara, dal 17 al 19 settembre, l’appuntamento di riferimento dedicato al risanamento, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dei territori. Il 19 settembre, dalle 11:30 alle 12:30, terremo il convegno “ - facebook.com Vai su Facebook

Bagnoli, dall’ex base Nato al parco San Laise: parte il restyling dell’ingresso; L’ex base Nato di Bagnoli per gli sfollati dei Campi Flegrei; Cinema, teatro, musica, food: dal 1° giugno al 28 luglio, prende forma Ex Base a Bagnoli. De Luca: valorizziamo le potenzialità dell’area.

Mattarella e Valditara a Napoli, corteo di protesta a Bagnoli - Movimenti studenteschi e comitati civici manifestano contro le riforme dell'istruzione, la Coppa America di vela e in favore degli sfollati del bradisismo ... Riporta rainews.it

Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli - Phi Dary (tastiere, sintetizzatori), Prabhu Edouard (tabla) e Rasheeda Ali (flauto), Jeff Mills (percussioni e sintetizzatore) ripropone in una ... Come scrive 2anews.it