Bagno prima giornata nazionale degli internati militari italiani
Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal Parlamento, a inizio anno, per onorare le centinaia di migliaia di militari italiani (tra i 650.000 e gli 800.000), che dopo l’8 settembre 1943 vennero arrestati dai nazisti, coi quali si rifiutarono di collaborare. Molti di loro non fecero più ritorno dai lager e tutti vissero in condizioni disumane. I fortunati che riuscirono a sopravvivere fecero ritorno a casa fortemente deperiti, dopo avventurosi viaggi anche di qualche migliaia di chilometri, affrontati in gran parte a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fratellini annegati in Spagna, i genitori: “Volevano fare un ultimo bagno prima della fine della vacanza”
Caretta, i nidi sono 11. C’è la prima schiusa al Bagno Henderson: "Tanto lavoro da fare"
In ospedale con dolori alla gamba, Valentina cade in bagno prima delle dimissioni e muore a 46 anni: indagini
Vietato andare in bagno a scuola (alla prima e all'ultima ora di lezione): il caso nel Salento - facebook.com Vai su Facebook
