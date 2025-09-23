Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal Parlamento, a inizio anno, per onorare le centinaia di migliaia di militari italiani (tra i 650.000 e gli 800.000), che dopo l’8 settembre 1943 vennero arrestati dai nazisti, coi quali si rifiutarono di collaborare. Molti di loro non fecero più ritorno dai lager e tutti vissero in condizioni disumane. I fortunati che riuscirono a sopravvivere fecero ritorno a casa fortemente deperiti, dopo avventurosi viaggi anche di qualche migliaia di chilometri, affrontati in gran parte a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno, prima giornata nazionale degli internati militari italiani