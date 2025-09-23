Bagarre alla Camera durante il ricordo di Charlie Kirk Scontro tra Fdi e M5S

La commemorazione di Charlie Kirk si trasforma nell'occasione per le opposizioni di imbastire una sorta di show dentro la Camera dei Deputati. La richiesta di dedicare un momento di ricordo per l'attivista statunitense ucciso in un campus dello Utah lo scorso 10 settembre era stata avanzata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami; tuttavia, dentro l'Aula di Montecitorio, gli interventi sono stati particolarmente duri e la tensione è risultata palpabile, anche in riferimento alle manifestazioni pro-Palestina che si sono tenute ieri. Prima di cominciare, lo stesso Bignami ha voluto chiedere al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di riferire in Aula sulle manifestazioni che si sono svolte in 81 piazze italiane e che hanno provocato gravi disordini soprattutto a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bagarre alla Camera durante il ricordo di Charlie Kirk. Scontro tra Fdi e M5S

In questa notizia si parla di: bagarre - camera

Autorità portuali, arrivato alla Camera l’ultimo ok a Paroli. Bagarre sulle nomine di Roma e Bari

Riforma giustizia, via libera della Camera: applausi e bagarre in aula. Seduta sospesa

Separazione carriere, c’è il terzo via libera: ok della Camera con 243 sì. I ministri applaudono in Aula, bagarre dopo il voto

La bagarre alla Camera, la politica, Silvia Salis e chi la brucia con Flavia Perina. L'iconografia del martire politico tra Kirk e la storia dell'arte con la prof Ambrosini Massari. E le fake con @DavidPuente Se vi siete persi Immagini eccola qui: - X Vai su X

Francesco Battistoni, il deputato viterbese nella bagarre alla Camera per la separazione delle carriere dei magistrati https://www.viterbotoday.it/~go/i/32128577960032 - facebook.com Vai su Facebook

Meloni alla Camera legge il Manifesto di Ventotene: Non è la mia Europa. Approvata risoluzione con 188 favorevoli; “Io serva delle banche?”, bagarre in Senato tra Meloni e il M5s: La Russa costretto a intervenire…; Gaza, la sinistra scatena la bagarre alla Camera: bandiere palestinesi e cartelli sul genocidio. La guerra diventa un triste show.

Camera, bagarre in Aula dopo il sì alla separazione delle carriere - Mentre il guardasigilli minimizza: «Aggressioni fisiche? Secondo editorialedomani.it

Terzo sì alla separazione delle carriere. E l'opposizione fa scattare la bagarre alla Camera: cosa è successo - Tensione dentro l'Aula di Montecitorio dopo l'ok alla terza lettura al provvedimento costituzionale voluto da Nordio: deputati del centrosinistra si sono avvicinati ai banchi del governo per protestar ... Segnala msn.com