In occasione della nostra anteprima di Baby Steps abbiamo potuto dare un primo assaggio all’esperimento più recente firmato Bennett Foddy, altrimenti noto sul mercato per QWOP e Getting Over It with Bennett Foddy. Prodotto assieme a Gabe Cuzzillo e pubblicato con Devolver Digital, aveva già dato delle impressioni buone ma anche contrastanti, complice la forte stranezza che caratterizza pesantemente l’esperienza di gioco. Ora che la versione completa è giunta nelle nostre mani, concedendoci di uscire dai minuti contati della demo a cui il pubblico ha avuto accesso fino a oggi, possiamo profilare meglio tale primo sguardo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Baby Steps, la recensione: avventura surreale e altalenante