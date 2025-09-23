Baby Steps la recensione | avventura surreale e altalenante
In occasione della nostra anteprima di Baby Steps abbiamo potuto dare un primo assaggio all’esperimento più recente firmato Bennett Foddy, altrimenti noto sul mercato per QWOP e Getting Over It with Bennett Foddy. Prodotto assieme a Gabe Cuzzillo e pubblicato con Devolver Digital, aveva già dato delle impressioni buone ma anche contrastanti, complice la forte stranezza che caratterizza pesantemente l’esperienza di gioco. Ora che la versione completa è giunta nelle nostre mani, concedendoci di uscire dai minuti contati della demo a cui il pubblico ha avuto accesso fino a oggi, possiamo profilare meglio tale primo sguardo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Baby Steps è stato rinviato per colpa di Hollow Knight: Silksong, ecco la nuova data di uscita
