Azione contro la fame piange la perdita di un altro collega a Gaza | è il terzo decesso in meno di quattro mesi
Tragedia a Gaza: Azione Contro la Fame piange la perdita del collega Mustafa Walid Mohammed Al Ejla. MilanoGerusalemme, 23 settembre 2025 – Azione Contro la Fame comunica con profonda tristezza la notizia della tragica uccisione del collega Mustafa Walid Mohammed Al Ejla nella Striscia di Gaza. Mustafa, 29 anni, sposato, lavorava in un magazzino di Azione Contro la Fame a Gaza City, ora inaccessibile a causa degli ordini di evacuazione. La sua morte, avvenuta durante un attacco aereo israeliano, rappresenta la terza perdita subita dai team di Azione Contro la Fame a Gaza dal mese di giugno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Gaza, 98 morti nelle ultime 24 ore, 7 di fame. Netanyahu rinvia la decisione sull’azione militare: “Dissidi nel governo su come procedere”
Azione contro la fame: rafforza la risposta umanitaria all’aumento degli sfollati in Ucraina
A Gaza, i siti di azione contro la fame sotto minaccia a causa sfollamento
L'obiettivo FAME ZERO è lontanissimo. A livello globale ben 783 milioni di persone - più della popolazione dell'Unione Europea e degli Stati Uniti messi insieme - soffrono la fame. : - facebook.com Vai su Facebook
Sudan, dove in una famiglia con 10 figli c’è un solo piatto per mangiare e nessun luogo per dormire; Usa. Accordo con la Cina per la fornitura di terre rare; L'ambasciatore palestinese scoppia in lacrime all'Onu parlando dei bambini di Gaza: 'È insopportabile'.
Un’azione coordinata contro la fame - I sistemi agroalimentari sono vulnerabili agli shock climatici che ne minacciano la sicurezza. Lo riporta rinnovabili.it
Solidarietà: Azione contro la fame, 10 anni di “Ristoranti contro la fame”. Raccolti quasi un milione di euro dal 2015 a oggi - “Ristoranti contro la fame” è l’iniziativa promossa da Azione contro la fame, che oggi ha celebrato la conclusione dell’edizione numero dieci con un evento organizzato presso la Fondazione IBVA di ... Riporta agensir.it