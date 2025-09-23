Avvistato drone | Oslo chiude aeroporto

Servizitelevideo.rai.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.30 L'aeroporto di Oslo Gardermoen è stato temporaneamente chiuso a causa dell'avvistamento di un drone nelle vicinanze. Avinor, l'ente che gestisce gli aeroporti norvegesi, ha annunciato la chiusura alle 00:30, con conseguente dirottamento dei voli in arrivo verso altri scali. La portavoce Karoline Pedersen ha precisato che le operazioni riprenderanno regolarmente una volta messa in sicurezza l'area. Non sono stati identificati i responsabili del drone, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvistato - drone

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo; Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Droni su Copenaghen: chiuso lo spazio aereo. Avvistamenti anche nei cieli di Oslo - DIRETTA.

avvistato drone oslo chiudeEuropa di nuovo sotto attacco: droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, chiusi gli scali - Stando all'addetta stampa dell'aeroporto Kastrup sono stati avvistati all'interno e nei dintorni dello scalo almeno due o tre droni di grosse dimensioni. Riporta firstonline.info

avvistato drone oslo chiudeDroni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra - È il bilancio di una serata di caos sui cieli di Copenaghen, quando sull'aeroporto della capitale danese ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avvistato Drone Oslo Chiude