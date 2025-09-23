Avvistati droni l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo | voli cancellati e dirottati Rientrati i problemi a Oslo
L'aeroporto danese torna operativo dopo la chiusura dovuta all'attività di 2-3 velivoli senza pilota «di grandi dimensioni». Anche lo scalo norvegese riapre il suo spazio aereo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: avvistati - droni
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”
Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo”
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore di fermo gli scali hanno riaperto, indagini in corso #Droni #Aeroporti #Cop - facebook.com Vai su Facebook
Droni sull’aeroporto di Copenaghen. Lo scalo è chiuso Secondo Flightradar24,dalle 20:26 non ci sono più voli da o per Copenaghen e lo spazio aereo e’ chiuso dalle 20:30 quando sono stati avvistati dei droni all'interno e nei dintorni dello scalo. Dirottati 35 v - X Vai su X
Avvistati droni l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo | voli cancellati e dirottati Problemi anche a Oslo; Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen | traffico aereo sospeso e voli dirottati.
“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
I droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo: «Sono scomparsi, non sappiamo dove siano andati» - Zelensky incolpa la Russia: «Se non rispondiamo continueranno a farlo». open.online scrive