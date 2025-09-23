Avvistati droni l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo | voli cancellati e dirottati Problemi anche a Oslo

L'aeroporto danese torna operativo dopo la chiusura dovuta all'attività di 2-3 velivoli senza pilota «di grandi dimensioni». Nuovo avvistamento allo scalo aereo di Oslo: voli deviati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Avvistati droni, l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo: voli cancellati e dirottati. Problemi anche a Oslo

In questa notizia si parla di: avvistati - droni

Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”

Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo”

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

#danimarca, l'aeroporto di Copenhagen chiuso: «Avvistati #droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo - X Vai su X

La scorsa notte sono stati avvistati dei droni sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Torniamo a chiedere al governo italiano di fare tutto il possibile per assicurare l'incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti um - facebook.com Vai su Facebook

Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen | traffico aereo sospeso e voli dirottati.

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Scrive ansa.it

“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. ilfattoquotidiano.it scrive