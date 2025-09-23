Avvistati droni chiusi per ore gli scali di Copenaghen e Oslo Zelensky | è stata la Russia

Caos e disagi sui cieli di Copenaghne, oltre cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. Decisione forte presa dopo che sull'aeroporto della capitale danese hanno iniziato a sorvolare "3-4 droni di grandi dimensioni", come riporta la polizia, entrando e uscendo allo scalo. L'aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca, è stato chiuso intorno alle 20,30, hanno riferito i media locali, in seguito al rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo per essere poi riaperto intorno all'1. Droni, chiuso per 4 ore l'aeroporto di Copenaghen. Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare nella capitale danese sono stati deviati in altri aeroporti del Paese, mentre all'interno si formavano lunghe code di passeggeri rimasti a terra.

