Avvistati droni chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo | decine di voli cancellati e dirottati

Lo stop ai movimenti dalle 20.26. La polizia locale parla di 2-3 droni «di grandi dimensioni» nei paraggi dello scalo. Decine di voli dirottati altrove o cancellati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo: decine di voli cancellati e dirottati

Danimarca, l'aeroporto di Copenhagen chiuso dopo l'avvistamento di droni: decine di voli dirottati e cancellati; Usa, droni avvistati vicino all'aeroporto di Boston: due arresti; Droni misteriosi sugli Usa: ora l’allarme è per gli aeroporti.

“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Droni sospetti sull’aeroporto di Copenhagen: scalo chiuso e decine di voli dirottati e cancellati - Secondo alcune segnalazioni, fino a tre droni sono stati rilevati nello spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale ... Si legge su msn.com