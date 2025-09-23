Avvio shock e poker nella ripresa Un Arezzo a due facce la ribalta e vince 4-2 a Piancastagnaio

Dopo il brusco stop casalingo contro il Guidonia, l'Arezzo torna in campo a Piancastagnaio per il primo turno infrasettimanale della stagione, con l'obiettivo di rilanciare subito la sua corsa. Circa 500 tifosi presenti questo martedì in trasferta a sostegno della squadra di mister Bucchi.IL. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Avvio shock e poker nella ripresa. Un Arezzo a due facce la ribalta e vince 4-2 a Piancastagnaio; Prima H, Chieve da 0-3 a 3-3. Deltapo e Grumulus a secco; Primavera, l'Inter cala il poker a Udine.