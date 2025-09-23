Avversaria Juve ottavi Coppa Italia ecco quale sarà la sfidante dei bianconeri | data e tutto quello che c’è da sapere
Avversaria Juve ottavi Coppa Italia, ecco quale sarà la sfidante: gli aggiornamenti sulla sfida dei bianconeri. Sarà l’ Udinese l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo è il verdetto della partita della Dacia Arena, dove i friulani hanno superato per 2-1 un combattivo Palermo, qualificandosi per il prestigioso turno successivo. Una vittoria meritata, impreziosita da una notizia importante per tutto il calcio italiano: il primo gol di Nicolò Zaniolo con la sua nuova maglia. La partita ha visto l’ Udinese controllare il gioco per lunghi tratti, imponendo un ritmo e una qualità superiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: avversaria - juve
Prossima partita Juve al Mondiale per Club, quando gioca nei quarti e contro quale avversaria
Cambiaso lancia la Juve: «Abbiamo fatto una partita seria dopo un’ottima settimana di allenamenti in Germania. Voglio essere più decisivo nell’area avversaria»
Cambiaso lancia la Juve: «Abbiamo fatto una partita seria dopo un’ottima settimana di allenamenti in Germania. Voglio essere più decisivo nell’area avversaria. Su Bremer e Kolo Muani…»
Ecco l'avversaria della #JuventusWomen alle Final Four Data, orario e dove seguire il match - facebook.com Vai su Facebook
La Juve è diventata rivale da quando è sbarcato in Italia. La formazione di Amsterdam, invece, è sempre stata per lui l’avversaria da battere in Olanda - X Vai su X
Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Juve agli ottavi del Mondiale per club, ma incombe il rischio Real: per il primo posto basta un pari; Juventus agli ottavi del Mondiale, contro chi gioca ora? Tre possibili avversarie.
Ultimi aggiornamenti: 23 set 2025, 20:42 - Il cammino in Coppa Italia si fa ora più affascinante: agli ottavi l’Udinese affronterà la Juventus, in una sfida dal grande fascino. Come scrive ilbianconero.com
Coppa Italia: Udinese e Cagliari volano agli ottavi di finale - 1 il Palermo nel primo tempo grazie ai gol di Zaniolo (41') e Miller (45'), raggiungendo così la Juventus pross ... Si legge su msn.com