Avversaria Juve ottavi Coppa Italia ecco quale sarà la sfidante dei bianconeri | data e tutto quello che c’è da sapere

Avversaria Juve ottavi Coppa Italia, ecco quale sarà la sfidante: gli aggiornamenti sulla sfida dei bianconeri. Sarà l’ Udinese l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo è il verdetto della partita della Dacia Arena, dove i friulani hanno superato per 2-1 un combattivo Palermo, qualificandosi per il prestigioso turno successivo. Una vittoria meritata, impreziosita da una notizia importante per tutto il calcio italiano: il primo gol di Nicolò Zaniolo con la sua nuova maglia. La partita ha visto l’ Udinese controllare il gioco per lunghi tratti, imponendo un ritmo e una qualità superiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

