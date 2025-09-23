Aversa mancata erogazione assegni di cura | sit in al Comune

Due mensilità arretrate degli assegni di cura saranno erogate subito. È la soluzione individuata dall’assessora alle politiche sociali insieme a un dirigente della Regione Campania, al termine dell’incontro di questa mattina con le famiglie che hanno dato vita a un sit-in davanti al Comune. Dal 2023, infatti, sono state corrisposte soltanto quattro mensilità degli assegni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, mancata erogazione assegni di cura: sit in al Comune

In questa notizia si parla di: aversa - mancata

Aversa, mancata risposta a istanza presentata mesi fa. Carratù: “Calpestati diritti”

È mancato Giuseppe Loffredo, 70 anni. ? Funerale: 23/09/2025 alle ore 16:15 Chiesa: Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù Via Luca Giordano,3, Aversa (CE) Messa: 23/09/2025 alle ore 16:30 Coniugato Miranda Carmen #Necrologio #CasaF - facebook.com Vai su Facebook

«Da 9 mesi senza assegni di cura e assistenza»: la protesta dei disabili in Regione Campania; Aversa, mancata erogazione assegni di cura: sit in al Comune.

Assegni di disabilità. Bellucci chiarisce: “Risorse ci sono, ma le Regioni devono rendicontare” - Il viceministro al Lavoro ha chiarito in Commissione Affari Sociali che l’erogazione degli assegni di cura per disabili e anziani non autosufficienti dipende dalla rendicontazione da parte delle ... Da quotidianosanita.it