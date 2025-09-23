Avellino Basket domani l' esordio in campionato contro la Sebastiani

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 24 settembre alle ore 21.00, l’Avellino Basket farà il suo debutto stagionale sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro la Sebastiani. La prima giornata di campionato segna l’inizio di una nuova avventura per la squadra biancoverde, attesa da una stagione intensa e ricca di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - basket

Avellino Basket, ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi

Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia: l’Avellino Basket alza l’asticella

Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket

Avellino Basket, domani l'esordio in campionato contro la Sebastiani; Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West; Rinviato l'esordio dell'Avellino Basket nel Campionato di Serie A2.

avellino basket domani esordioAvellino Basket, Buscaglia: "Bella tensione da partita e da esordio" - Nevola sul PalaDelMauro: "Va adeguato, necessario fare di più, possiamo contribuire" Avellino. Da msn.com

avellino basket domani esordioAvellino Basket, diretta streaming al cinema Partenio per tutte le gare esterne: si parte domani contro Rieti - Grazie alla partnership rinnovata fra l’Avellino Basket ed il Multisala Partenio, da domani, mercoledì 24 settembre, sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le gare esterne ... Come scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Domani Esordio