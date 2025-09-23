Avellino Basket domani l' esordio in campionato contro la Sebastiani
Domani, mercoledì 24 settembre alle ore 21.00, l’Avellino Basket farà il suo debutto stagionale sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro la Sebastiani. La prima giornata di campionato segna l’inizio di una nuova avventura per la squadra biancoverde, attesa da una stagione intensa e ricca di. 🔗 Leggi su Today.it
Avellino Basket, Buscaglia: "Bella tensione da partita e da esordio" - Nevola sul PalaDelMauro: "Va adeguato, necessario fare di più, possiamo contribuire" Avellino. Da msn.com
Avellino Basket, diretta streaming al cinema Partenio per tutte le gare esterne: si parte domani contro Rieti - Grazie alla partnership rinnovata fra l’Avellino Basket ed il Multisala Partenio, da domani, mercoledì 24 settembre, sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le gare esterne ... Come scrive corriereirpinia.it