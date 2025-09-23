Avellino Basket domani il debutto a Rieti contro la Sebastiani
Tempo di lettura: 2 minuti È tutto pronto per l’esordio stagionale dell’ Avellino Basket. Domani, mercoledì 24 settembre alle ore 21.00, la squadra biancoverde scenderà sul parquet del PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani Rieti, nella gara valida per la prima giornata di campionato. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura, attesa da un’intera città. Alla vigilia, coach Maurizio Buscaglia ha trasmesso entusiasmo e concentrazione: “Il desiderio di iniziare è tanto, c’è una bella tensione da partita. Abbiamo lavorato molto in questo periodo e grazie al club ci siamo allenati bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - basket
Avellino Basket, ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi
Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia: l’Avellino Basket alza l’asticella
Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket
Sport Channel 214. . Cinque giorni al debutto, non decolla la campagna abbonamenti Circa 800 le tessere sottoscritte dai tifosi Avellino Basket - facebook.com Vai su Facebook
Valtur Brindisi Avellino Basket PalaPentassuglia - ore 20:30 Posto unico a € New Basket Store (09:30-13:00; 16:45-19:00) Botteghino palasport e apertura cancelli (19:30) - X Vai su X
Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West; Avellino Basket, slitta il debutto in Serie A2: si parte il 24 settembre a Rieti; Rinviato l'esordio dell'Avellino Basket nel Campionato di Serie A2.
Avellino Basket, diretta streaming al cinema Partenio per tutte le gare esterne: si parte domani contro Rieti - Grazie alla partnership rinnovata fra l’Avellino Basket ed il Multisala Partenio, da domani, mercoledì 24 settembre, sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le gare esterne ... Lo riporta corriereirpinia.it
La 1ª giornata. Domani la Fortitudo debutta a Roseto - Non è finita: mercoledì si giocherà a Rieti il match tra la Sebastiani e l’intrigante Avellino di coach Maurizio Buscaglia. sport.quotidiano.net scrive