Tempo di lettura: 2 minuti È tutto pronto per l’esordio stagionale dell’ Avellino Basket. Domani, mercoledì 24 settembre alle ore 21.00, la squadra biancoverde scenderà sul parquet del PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani Rieti, nella gara valida per la prima giornata di campionato. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura, attesa da un’intera città. Alla vigilia, coach Maurizio Buscaglia ha trasmesso entusiasmo e concentrazione: “Il desiderio di iniziare è tanto, c’è una bella tensione da partita. Abbiamo lavorato molto in questo periodo e grazie al club ci siamo allenati bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino Basket, domani il debutto a Rieti contro la Sebastiani