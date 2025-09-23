Avatar | Frontiers of Pandora annunciato il DLC Dalle Ceneri arriverà con il film Avatar | Fuoco e Cenere

Ubisoft e Massive Entertainment hanno svelato Fuoco e Cenere (From the Ashes), l’atteso DLC narrativo di Avatar: Frontiers of Pandora. L’espansione sarà disponibile a partire dal 19 dicembre 2025, in coincidenza con l’uscita del nuovo film di James Cameron, Avatar: Fire and Ash, creando un legame diretto tra videogioco e cinema. L’espansione sarà accessibile su PS5, Xbox Series XS, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect) e attraverso il servizio Ubisoft+. IGN segnala che dal punto di vista narrativo, Fuoco e Cenere si colloca alcune settimane dopo gli eventi del film e circa sei mesi dopo la campagna principale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Avatar: Frontiers of Pandora, annunciato il DLC Dalle Ceneri, arriverà con il film Avatar: Fuoco e Cenere

