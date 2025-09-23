Autovelox da spegnere | Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?
Il Comune ha spento gli autovelox non omologati come indicato dalla Prefettura di Perugia? Lo ha chiesto in consiglio comunale l’esponente di “Insieme Per Spoleto“, Giancarlo Cintioli prima di entrare nel merito della discussione per l’approvazione del bilancio consolidato 2024. Cintioli cita una lettera della Prefettura di Perugia arrivata in Comune il 6 giugno scorso: l’ente pubblico, in sintesi, in merito alla discussa questione dell’omologazione della strumentazione in dotazione, avrebbe avuto tempo fino al 13 giugno per l’adeguamento in base alle disposizioni contenute in un decreto interministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: autovelox - spegnere
Entro settembre il MIT lancerà il censimento nazionale. Gli enti locali avranno 60 giorni per fornire i dati o dovranno spegnere gli apparecchi. Codacons: "Dal 18 ottobre rischio blackout totale" - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox da spegnere: Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?; Autovelox a rischio spegnimento da ottobre, cosa sappiamo; Gozzoli: “Spegnere l’autovelox? Nessun Comune l’ha fatto…”.
Autovelox da spegnere: "Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?" - Risale a giugno l’indicazione di disattivare gli impianti “non omologati“. msn.com scrive
Codacons, piattaforma censimento autovelox ancora non si vede - Che fine ha fatto la piattaforma telematica per il censimento degli autovelox installati in Italia, annunciata a più riprese dal ministero dei Trasporti? Scrive ansa.it