Il Comune ha spento gli autovelox non omologati come indicato dalla Prefettura di Perugia? Lo ha chiesto in consiglio comunale l’esponente di “Insieme Per Spoleto“, Giancarlo Cintioli prima di entrare nel merito della discussione per l’approvazione del bilancio consolidato 2024. Cintioli cita una lettera della Prefettura di Perugia arrivata in Comune il 6 giugno scorso: l’ente pubblico, in sintesi, in merito alla discussa questione dell’omologazione della strumentazione in dotazione, avrebbe avuto tempo fino al 13 giugno per l’adeguamento in base alle disposizioni contenute in un decreto interministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox da spegnere: "Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?"