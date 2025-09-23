Autostrada chiusa per una notte il casello di Castelletto Ticino
Chiude per una notte il casello di Castelletto Ticino.A comunicarlo è Autostrade per l'Italia, che precisa che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 26 alle 6 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Autostrada, chiusa la stazione di Bergamo per due notti - Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, dalle 22 alle 5, sarà chiusa la stazione di Bergamo ...
Autostrada A4, il casello di Bergamo chiude per due notti - Il casello di Bergamo dell'autostrada A4 resterà chiuso per due notti per consentire lavori sulla pavimentazione stradale.