Autobus in anticipo di sei minuti sulla tabella di marcia E mia figlia non è riuscita a prenderlo
Riceviamo e pubblichiamo: “Tralasciando tutte le problematiche dello scorso anno o già di questo inizio anno scolastico relativamente alla linea 5 - 5A in zona Grisignano San Martino in Strada, segnalo l'ennesimo disservizio di stamattina (martedì per chi legge, ndr) alla fermata Mondina su viale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: autobus - anticipo
ABBONATI LASCIATI SUL MARCIAPIEDE: ennesima beffa per chi paga in anticipo!!! Non è solo Padova: in tante città italiane chi fa un abbonamento al trasporto pubblico si affida agli orari ufficiali pubblicizzati dall’azienda, ma troppo spesso si ritrova tra - facebook.com Vai su Facebook
Bus sostitutivi in anticipo: viaggiatori abbandonati alle fermate; Morbegno: ancora un bus sostitutivo partito in anticipo; Manchester City-Napoli, la guida per i tifosi: i consigli della polizia inglese e come raggiungere lo stadio.