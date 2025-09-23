Auto trascinate dall’acqua strade come fiumi | nubifragio in Italia immagini spaventose
ROMA – Il maltempo continua a colpire l’Italia, con temporali violenti e nubifragi che hanno provocato allagamenti, frane e danni da Nord a Sud. Tra le aree più colpite, l’ isola di Ischia, il Grossetano, la Liguria di Levante e l’ Alessandrino, dove continuano le ricerche per una turista straniera dispersa. Ad Ischia, nella serata di lunedì, si è abbattuto un nubifragio di fortissima intensità. In meno di un’ora è caduta una quantità eccezionale di pioggia, accompagnata da una vera e propria tempesta di fulmini. I danni sono diffusi: strade allagate, auto sommerse, traffico in tilt e decine di chiamate ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
