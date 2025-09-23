Auto blu carburante pranzi e cene | cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

Auto blu, consulenze, pranzi e cene in mensa, convegni, servizi di pulizia e persino visite mediche. Palazzo Chigi si prepara a una “cura dimagrante” delle spese extra. La decisione arriva pochi giorni dopo i festeggiamenti per la promozione di Fitch e segue la linea della responsabilità nei conti pubblici, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni. Una direttiva firmata a metà settembre dal segretario generale Carlo Deodato stabilisce le nuove regole. In vista della Manovra, il documento, in coordinamento con il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, impone un taglio del 5% sui cosiddetti “consumi intermedi”, cioè tutte quelle spese accessorie che incidono sui bilanci di Palazzo Chigi e dei ministeri senza portafoglio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: auto - carburante

Auto prende fuoco al distributore di carburante

Perso nelle campagne con l'auto senza carburante: anziano ritrovato dai Carabinieri

Perugia, fa rifornimento e l'auto si inchioda: il carburante era allungato con l'acqua

Consegna speciale in Panoramauto Simone con la sua nuova auto e il venditore Emiliano Grazie per averci scelto: la tua fiducia è il nostro carburante per continuare a offrire il meglio #consegna #auto #panoramautotorino #clientifelici #nuovauto - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, fa rifornimento e l'auto si inchioda: "Il carburante era allungato" - X Vai su X

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi; Auto blu, privilegi duri a morire: in Italia ne circolano più di 33 mila.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi - La nuova direttiva punta a un risparmio del 5% sui consumi intermedi, cioè tutte quelle spese accessorie che incidono sui bilanci di Palazzo Chigi e dei ministeri senza portafoglio L'articolo Auto blu ... Come scrive msn.com

Auto blu e consulenze, i tagli di Palazzo Chigi: risparmi anche su pranzi e cene alla mensa, la “cura” per i ministeri - Auto blu, pranzi e cene in mensa, convegni e consulenze e cachet annessi, perfino le visite mediche. Segnala ilmessaggero.it