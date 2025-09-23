Auto bloccata al passaggio a livello | traffico in tilt e treni bloccati

Una lunga colonna di auto e clacson che suonavano alla rinfusa. È la fotografia di corso Milano a Bovisio Masciago: questa mattina, intorno alle 7, chi ha percorso la via che porta verso la Milano Meda o la tangenzialina è rimasto imbottigliato in una lunga fila a causa del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it