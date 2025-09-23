Auto a folle velocità si schianta su altri veicoli in pieno centro

Un grave incidente stradale si è verificato in pieno centro a Mondragone nella notte di venerdì 19 settembre. Teatro dell'accaduto viale Margherita. Diversi i veicoli coinvolti. Ad originare l'incidente il mancato rispetto dei limiti di velocità imposti e l'inosservanza delle norme sulla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: auto - folle

Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni

Folle gioco sul tetto dell’auto, alla guida una ragazza di 19 anni: il ferito è gravissimo

Frosinone, fuga folle tra superstrada e centro città: scappa in auto e poi a piedi dopo l'alt

? Folle gioco sul tetto dell’auto, alla guida una ragazza di 19 anni: il ferito è gravissimo http://dlvr.it/TNDhBW #incidente #carSurfing #bravata #giovane #sicurezzaStradale - X Vai su X

Folle esibizione sul tetto dell'auto, resta grave il 23enne Negativi i test tossicologici per il 23enne caduto dal tetto dell'auto in corsa mentre girava un video e la conducente. Ma il giovane resta in gravi condizioni. In paese grande vicinanza alla famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Morto nell’incidente in via Murri il 18enne era senza cintura? Il video dell’inseguimento a folle velocità.

Germania, auto sulla folla a Berlino: feriti diversi bambini e un'accompagnatrice - Secondo i media locali, ci sarebbero almeno tre bambini feriti e un'accompagnatrice rimasta ferita in modo ... Lo riporta it.euronews.com

Auto sulla folla: numerosi bambini feriti a Berlino - Le notizie che arrivano dalla Germania, ancora frammentarie, riferiscono che l'incidente si è verificato a Berlino- Come scrive ilgiornale.it