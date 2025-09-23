Autismo Nessuna correlazione con paracetamolo e vaccini

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, SINPIA manifesta profonda preoccupazione per le affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ieri in conferenza stampa, riguardo l'uso del paracetamolo in gravidanza e i vaccini e un possibile aumento del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autismo - nessuna

Trump: “Paracetamolo collegato all’autismo”. Gli esperti: “Nessuna correlazione”; Autismo, “Nessuna correlazione con paracetamolo e vaccini”; Paracetamolo e autismo, c'è collegamento? Gli scienziati smentiscono.

autismo nessuna correlazione paracetamoloTrump: “Paracetamolo collegato all’autismo”. Gli esperti: “Nessuna correlazione” - Ma non esistono ricerche scientifiche a sostegno di questa tesi ... Si legge su repubblica.it

Paracetamolo in gravidanza, Trump: “Può causare autismo nei bambini”. Gli esperti: "Nessuna correlazione" - "Non andrebbe fatto fino ai 12 anni", ha detto il presidente ... Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Autismo Nessuna Correlazione Paracetamolo