Autismo annuncio choc di Trump È causato dal paracetamolo

«Il paracetamolo in gravidanza può causare l'autismo». A dirlo non sono i luminari della scienza ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo fido segretario alla Sanità, Robert F.Kennedy Jr, lo stesso che ha sempre sostenuto una correlazione (scientificamente inesistente) tra vaccini pediatrici e spettro autistico. Un annuncio insolito quello di Trump, nella sostanza e nella forma. Nessuna pubblicazione, nessuna rivista scientifica, ma un proclama politico accennato dal palco dei funerali di Charlie Kirk e ribadito ieri. Trump si basa su una serie di studi e ricerce effettuati negli ultimi mesi ma contestati da una parte della comunità scientifica, dalla Food e Drug Administration e, naturalmente, dalla Kenvue, l'azienda che produce il Tylenol, il farmaco incriminato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
