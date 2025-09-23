Ausilio Inter piovono critiche sulla rosa | sarebbe servita una rivoluzione

Ausilio Inter, le ultime sulle operazioni del direttore sportivo del club nerazzurro nell’ultimo calciomercato. Tutti i dettagli. Nonostante l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, il mercato dell’ Inter continua a sollevare molte critiche da Il Giornale. La squadra nerazzurra ha cercato di rinnovarsi con nuovi innesti, ma la sensazione è che la proprietà non abbia compiuto una vera rivoluzione. In un campionato sempre più competitivo, l’Inter non è riuscita a colmare le lacune evidenti, lasciando intatti alcuni dei problemi della passata stagione, che ora si manifestano chiaramente nei finali di partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

