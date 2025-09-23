Ausilio ha deciso resta | Troppo l’amore per l’Inter

Piero Ausilio ha scelto ancora una volta l’ Inter. Il direttore sportivo nerazzurro, dopo 25 anni di carriera all’interno della società di Viale della Liberazione, ha detto “no” alle avances dell’ Al Hilal. Il club saudita, guidato dall’ex tecnico interista Simone Inzaghi, era pronto a offrirgli un contratto da 10 milioni di euro in tre anni, ma la risposta è stata netta: troppo forte l’amore per l’Inter, troppo grande il desiderio di scrivere nuove pagine di storia a tinte nerazzurre. L’offerta dell’Al Hilal e il rifiuto di Ausilio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Al Hilal aveva messo sul tavolo un progetto ambizioso: riportare in vita la coppia Inzaghi–Ausilio, che insieme all’Inter ha conquistato sei trofei in quattro anni (uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it