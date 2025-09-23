Ausilio Al Hilal arriva la decisione definitiva del direttore sportivo dell’Inter | un fattore è stato determinante!

Ausilio Al Hilal, arriva la decisione definitiva del direttore sportivo dell’Inter alla super offerta arrivata dall’Arabia: un fattore è stato determinante!. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, ha deciso di rimanere al club nerazzurro, nonostante un’offerta allettante proveniente dall’ Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi. Come riportato da Tuttosport, la proposta del club di Riad ammontava a 10 milioni di euro in tre anni, una cifra che avrebbe raddoppiato il suo attuale stipendio. Nonostante la ricchezza dell’offerta, Ausilio ha scelto di continuare il suo percorso con l’Inter, un club che ormai rappresenta una parte fondamentale della sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

