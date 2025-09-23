Ausilio Al Hilal arriva la decisione definitiva del direttore sportivo dell’Inter | un fattore è stato determinante!
Ausilio Al Hilal, arriva la decisione definitiva del direttore sportivo dell’Inter alla super offerta arrivata dall’Arabia: un fattore è stato determinante!. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, ha deciso di rimanere al club nerazzurro, nonostante un’offerta allettante proveniente dall’ Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi. Come riportato da Tuttosport, la proposta del club di Riad ammontava a 10 milioni di euro in tre anni, una cifra che avrebbe raddoppiato il suo attuale stipendio. Nonostante la ricchezza dell’offerta, Ausilio ha scelto di continuare il suo percorso con l’Inter, un club che ormai rappresenta una parte fondamentale della sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ausilio - hilal
Ausilio via dall’Inter? Può raggiungere Inzaghi all’Al Hilal! L’incredibile indiscrezione sul direttore sportivo
Ausilio Al Hilal, arrivano le prime conferme dall’Arabia Saudita sulle voci sul direttore sportivo dell’Inter!
Ausilio Al Hilal, arrivano conferme dall’Arabia: cosa c’è di vero?
Ausilio rifiuta l’offerta dell’Al Hilal, resta all’Inter! [@NicoSchira] - X Vai su X
Inter, Ausilio all'Al Hilal? Le cifre: parlerà con Oaktree. "Ma è difficile credere che..." - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo Juventus-Inter di Ausilio? L'Al-Hilal di Inzaghi in pressing: l'offerta e la decisione del ds; Inter, offensiva Inzaghi per Ausilio-Baccin. Ecco l’offerta Al Hilal: ds tentato, a fine mercato…; Simone Inzaghi dice addio all'Inter: accetterà l'offerta dell'Al Hilal.
Ausilio in Arabia: arriva la risposta UFFICIALE di Marotta - Il quotidiano saudita Arriyadiyah riporta però oggi una notizia in merito alla decisione della società nerazzurro. Scrive passioneinter.com
Futuro Ausilio, arriva la decisione ufficiale: ribaltone improvviso Inter - Proseguono i rumors di mercato in casa Inter, non solo per i giocatori ma anche per i dirigenti nerazzurri. Secondo spaziointer.it