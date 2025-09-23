Aurora Russo | Dopo Parigi 2024 si era spento qualcosa Spalla infortunata cerco di ispirarmi a Chamizo
Aurora Russo, una delle giovani più promettenti della lotta italiana, è stata ospite a OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato delle medaglie internazionali vinte in carriera ma anche dell’infortunio dal quale sta recuperando, passando per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il percorso dell’azzurra dagli inizi fino all’annata in corso: “ Il 2025 è cominciato molto molto bene e sta andando bene. Ho fatto la mia prima medaglia senior, quindi questo direi che è già moltissimo per me, speriamo di continuare così ovviamente. Anni fa i miei genitori avevano iscritto mio fratello in una palestra vicino casa, ed io andavo lì con lui, stavo con lui, correvo, giocavo, poi sono cresciuta un po’ lì nel nell’ambiente e ho continuato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: aurora - russo
LOTTA. Aurora Russo tra sogni, infortuni e medaglie: dal Mondiale U20 al Bronzo Senior
Enrico Spada. . In questo episodio di FOCUS - atletica scopriamo la storia di Aurora Russo, una delle giovani più promettenti della lotta italiana. ? Dall’oro mondiale Under 20 ad Amman 2023, all’argento europeo U23 e al bronzo senior 2025, Aurora racconta - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Russo: “Dopo Parigi 2024 si era spento qualcosa. Spalla infortunata, cerco di ispirarmi a Chamizo”; Aurora Russo non supera gli ottavi di finale a Parigi e sfuma anche la possibilità del ripescaggio; Torneo mondiale di qualificazione olimpica: Aurora Russo conquista una carta per Parigi nei 57 kg.
Aurora Russo: “Dopo Parigi 2024 si era spento qualcosa. Spalla infortunata, cerco di ispirarmi a Chamizo” - Aurora Russo, una delle giovani più promettenti della lotta italiana, è stata ospite a OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA ... Lo riporta oasport.it