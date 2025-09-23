Aurora Russo, una delle giovani più promettenti della lotta italiana, è stata ospite a OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato delle medaglie internazionali vinte in carriera ma anche dell’infortunio dal quale sta recuperando, passando per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il percorso dell’azzurra dagli inizi fino all’annata in corso: “ Il 2025 è cominciato molto molto bene e sta andando bene. Ho fatto la mia prima medaglia senior, quindi questo direi che è già moltissimo per me, speriamo di continuare così ovviamente. Anni fa i miei genitori avevano iscritto mio fratello in una palestra vicino casa, ed io andavo lì con lui, stavo con lui, correvo, giocavo, poi sono cresciuta un po’ lì nel nell’ambiente e ho continuato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aurora Russo: “Dopo Parigi 2024 si era spento qualcosa. Spalla infortunata, cerco di ispirarmi a Chamizo”