Auriemma Aila denuncia bullismo ai danni dei disabili | Aumentare la consapevolezza ed implementare politiche inclusive

Il responsabile regionale per la Sanità di Aila, Amedeo Auriemma, torna a denunciare episodi di bullismo ai danni di persone con disabilità. "Negli ultimi giorni leggo purtroppo e quasi quotidianamente atti di bullismo verso pazienti disabili, oltre l'indignazione ed il degrado sociale come.

Auriemma (Aila) denuncia bullismo ai danni dei disabili: Aumentare la consapevolezza ed implementare politiche inclusive; Ragazzo disabile aggredito in strada: prima gli insulti e poi la sassaiola.

