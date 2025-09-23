Aumento delle malattie sessuali trasmissibili Fate prevenzione | ultrasessantenni scatenati tra sesso vita sfrenata e vizi avvisati dalle autorità di Malaga

Il sesso non ha età. Nel vero senso della parola. Ha suscitato “scalpore”, ma solo per i moralisti incalliti, quanto accaduto a Malaga, come riporta il Daily Star, Gli over 60 più sfegatati “contraggono sempre più malattie sessualmente trasmissibili man mano che conducono una vita sessuale più attiva”. In particolare si parla di anziani divorziati, vedovi e in cerca di esperienze sessuali in prima linea nell’aumento delle patologie sessuali con un uso sfrenato di app di incontri, viagra e chemsex, afferma il quotidiano spagnolo El Sur. L’esperto dermatologo Leandro Martínez ha affermato “che dal 2014 le infezioni sessualmente trasmissibili sono quasi quintuplicate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

