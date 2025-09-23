Aumenti Taric L’opposizione va all’attacco

Il gruppo consiliare di minoranza Chiesina e le sue Frazioni segnala i forti aumenti fatti registrare dalla tariffa della raccolta dei rifiuti Taric, di cui in questi giorni stanno arrivando le bollette nelle case dei cittadini, con il conguaglio dei primi sei mesi del 2025. "Facciamo qualche esempio, con gli stessi mq rispetto alla prima fattura del 2025- esordisce il gruppo guidato da Carlo Cortesi –in una famiglia di due persone si nota un aumento nella parte fissa del 5.8%, in quella variabile del 13.4%, con anche l’aumento del 2.6% dei litri minimi fatturati; premialità in favore dell’utenza, nessun incremento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

