augustin presidente rinnovato il direttivo

L’avvocato Elena Augustin è stata eletta presidente della Camera penale di Prato con 51 voti a favore su 52 votanti. Augustin, penalista di lungo corso, prende il posto del collega Federico Febbo. E’ stata l’occasione per rinnovare il direttivo: Mauro Cini è stato eletto vicepresidente, Enrico Martini, tesoriere, Samuel Stampigli segretario, Melissa Stefanacci, Diletta Nerini, Paolo Ceccherini e Federica Palanghi fanno parte del direttivo. "C’è tanto da lavorare – ha detto Augustin appena eletta – Quello che mi piace è il confronto e, naturalmente, seguire tutte le iniziative che l’Unione Camere penali italiane ci indicherà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

