Scambio di opinioni interessante, ieri, a La Torre di Babele, tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias sul linguaggio politico sulla figura di Giorgia Meloni e della sua abilità nella comunicazione. L’ex leader del Pd, come al solito sempre molto velenoso nelle sua accuse alla premier, è andato giù pesante anche su Trump: “ La formula del vittimismo aggressivo è un must, è un classico. Se si volesse discutere seriamente, bisognerebbe riflettere su quel modello americano che ha prodotto una continua strage, in particolare delitti politici. Evtushenko, dopo l’omicidio di Bob Kennedy, scrisse: sono come pallottole le stelle sulla vostra bandiera americana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Augias riporta Bersani con i piedi per terra: “La Meloni è formidabile nella comunicazione, la sinistra no…”