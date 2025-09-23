Augias riporta Bersani con i piedi per terra | La Meloni è formidabile nella comunicazione la sinistra no…
Scambio di opinioni interessante, ieri, a La Torre di Babele, tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias sul linguaggio politico sulla figura di Giorgia Meloni e della sua abilità nella comunicazione. L’ex leader del Pd, come al solito sempre molto velenoso nelle sua accuse alla premier, è andato giù pesante anche su Trump: “ La formula del vittimismo aggressivo è un must, è un classico. Se si volesse discutere seriamente, bisognerebbe riflettere su quel modello americano che ha prodotto una continua strage, in particolare delitti politici. Evtushenko, dopo l’omicidio di Bob Kennedy, scrisse: sono come pallottole le stelle sulla vostra bandiera americana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
