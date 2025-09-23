Attribuzione cattedre ai docenti precari lo sfogo | Tutto gestito da una ' macchina' farraginosa

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di sfogo di una docente sul sistema con il quale ogni anno vengono attribuite le cattedre ai docenti precariDa qualche anno lavoro come docente precario di laboratorio di chimica e fisica nelle scuole superiori di Brindisi e soprattutto della provincia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Supplenze spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore: le scuole possono già chiamare i docenti dalle graduatorie di istituto?; Assegnazione docenti alle classi, una procedura delicata che crea ogni anno contenzioso. E se tale scelta fosse fatta da un algoritmo?; Le allucinazioni dell'algoritmo che assegna le cattedre dei supplenti.

Sostegno, la metà delle cattedre ancora ai precari. Anief: è importante specializzarli, ma serve anche portare i posti in deroga nell'organico di diritto e puntare alle ... - Assunzioni, continuità didattica e formazione: sono i tre obiettivi che il Ministero dell'Istruzione ha deciso di intraprendere per superare il nodo del precariato sui posti di sostegno.

Carta docente, va assegnata anche ai precari con supplenze temporanee su cattedra annuale non vacante: a Santa Maria Capua Vetere il giudice spiega perché la norma "è in ... - L'accesso alla carta del docente va esteso al personale precario con supplenze annuali e anche a coloro che coprono una supplenza annuali attraverso contratti di tipo temporaneo.