Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) di Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2025 + Speciale Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Si chiama “A Scuola di Bellezza” ed è la nostra offerta didattica con attività, visite, laboratori disponibili durante tutto l’anno per tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia alle elementari fino alle superiori. Ci sarà anche un’esperienza virtuale in 3D nella Palerm - facebook.com Vai su Facebook

Attività e Visite Didattiche per Bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 13 anni, Sabato 19 e Domenica 20 Novembre a Roma con Cicero in Rome: - Come scrive romatoday.it

