Con l’avvio della Settimana della Moda di Milano oggi, Peta e alcune attiviste di Iene Vegane “insanguinate” e “coperte di lividi”, seminude e con il corpo dipinto a pelle di serpente, si sono posizionate davanti alla boutique principale di Prada in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. Reggendo cartelli a forma della borsa Prada modello “Galleria” in coccodrillo, le attiviste hanno portato il messaggio “Prada: elimina le pelli di animali selvatici”. “Se i clienti di Prada avessero un posto in prima fila nei mattatoi dove gli animali selvatici vengono massacrati di botte e fatti a pezzi per le loro borse e cinture, rinnoverebbero i loro guardaroba in un batter d’occhio, in chiave vegana”, afferma Yvonne Taylor, vicepresidente dei progetti aziendali di Peta: “Peta esorta Prada a lasciare che gli animali vivano in pace e a unirsi a decine di altre importanti case di moda nell’adottare una moda gentile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attiviste “insanguinate” e col corpo dipinto da serpente, l’azione di Peta al negozio di Prada: “Stop pelli di animali selvatici”