Attesi forti temporali aperta la sala operativa della protezione civile a Marghera

Veneziatoday.it | 23 set 2025

Dalla tarda mattinata di oggi, martedì 23 settembre, sono attesi forti temporali diffusi in Veneto, in particolare nell'area Pedemontana e sulla pianura e costa centro orientale. Per monitorare la situazione, la protezione civile regionale ha aperto dalle ore 9 la sala operativa a Marghera.

