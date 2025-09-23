Attesi forti temporali aperta la sala operativa della protezione civile a Marghera
Dalla tarda mattinata di oggi, martedì 23 settembre, sono attesi forti temporali diffusi in Veneto, in particolare nell'area Pedemontana e sulla pianura e costa centro orientale. Per monitorare la situazione, la protezione civile regionale ha aperto dalle ore 9 la sala operativa a Marghera.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Previsioni meteo, arriva la perturbazione atlantica: in settimana attesi forti temporali
Fine del grande caldo e previsioni meteo weekend con grandine e forti temporali, dove sono attesi nubifragi
“Allerta meteo nel weekend”. Maltempo in Italia, in queste regioni attesi forti fenomeni
TERRITORIO - Da martedì 23 previste piogge abbondanti e localmente intense con forti temporali. Miglioramenti attesi nella serata di mercoledì 24. https://ilgoriziano.it/articolo/arriva-autunno-ancora-altra-allerta-gialla-su-tutto-il-goriziano-22-settembre-2025… - X Vai su X
Attesi pioggia e forti temporali a Torino nella giornata in cui migliaia di cittadini scenderanno in piazza - facebook.com Vai su Facebook
ARPAL: aggiornamento allerta meteo temporali - Domani, martedì 23 settembre, permane bassa probabilità di temporali forti sul levante ... Come scrive pianetagenoa1893.net
Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - tramite la Sala operativa della Protezione civile, aperta fino alla mezzanotte, sta seguendo con attenzione la ... Riporta msn.com