Attentatore di Trump tenta il suicidio dopo la condanna Rischia l' ergastolo

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha tentato il suicidio Ryan Routh, l'uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump in un campo da golf in Florida nel settembre del 2024. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, l’uomo ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna poco dopo essere stato dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa, ma è stato fermato in tempo dalle forze dell’ordine. Mentre gli agenti lo trascinavano fuori dall'aula, la figlia di Routh, Sara, ha iniziato a urlare: "Papà, ti voglio bene, non fare niente. Ti tirerò fuori. Non ha fatto male a nessuno". La giuria, composta da cinque uomini e sette donne, ha dichiarato Routh colpevole di tutti i capi d'accusa a suo carico dopo circa due ore di camera di consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentatore di Trump tenta il suicidio dopo la condanna. Rischia l'ergastolo

