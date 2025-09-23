Attentato incendiario nella notte al Theate Center | indagini in corso

Un episodio inquietante ha turbato la quiete notturna a Chieti. Nella notte tra domenica e lunedì, una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro il Gran Caffè Theate, noto locale all’interno del Theate Center di via Spezioli. Solo il caso ha impedito che le fiamme si propagassero all’intero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

