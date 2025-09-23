Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Forlì Non si registra furto di dati Verifiche in corso

Attacco informati ai sistemi informatici del Comune di Forlì. L'amministrazione comunale informa che “è stato rilevato un accesso non autorizzato ai sistemi informatici dell’Ente”, ma al tempo stesso, “a seguito delle attività di verifica, non vi sono evidenze di esfiltrazione o sottrazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

