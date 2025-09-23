Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Forlì Non si registra furto di dati Verifiche in corso

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco informati ai sistemi informatici del Comune di Forlì. L'amministrazione comunale informa che “è stato rilevato un accesso non autorizzato ai sistemi informatici dell’Ente”, ma al tempo stesso, “a seguito delle attività di verifica, non vi sono evidenze di esfiltrazione o sottrazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hacker - sistema

Attacco hacker ai server di Microsoft: sfruttata una falla nel sistema SharePoint

Come lavorano gli hacker? Così hanno violato il sistema informatico dell’agenzia Usa per le armi nucleari

Usa, attacco hacker a sistema tribunali federali: ci sarebbe Mosca dietro l’intrusione

Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Forlì. Non si registra furto di dati. Verifiche in corso; Cyberattacco contro aeroporti europei, colpito un fornitore di sistemi di check-in e imbarco; Attacco informatico colpisce alcuni aeroporti europei: disagi per voli.

attacco hacker sistema informaticoAttacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione, Liguria Digitale e polizia postale limitano i danni - I pirati informatici hanno usato la tecnica DDos, la stessa che nelle volte precedenti aveva creato parecchi problemi alle reti. Da ilsecoloxix.it

attacco hacker sistema informaticoUn attacco cyber su tre colpisce i fornitori. Così gli hacker hanno bloccato gli aeroporti europei - Un attacco cyber su tre colpisce i fornitori delle aziende e nel 2025 il loro numero è raddoppiato, secondo un rapporto Verizon. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Hacker Sistema Informatico