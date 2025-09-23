Attacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione intercettato e respinto da Liguria Digitale e polizia postale

I pirati informatici hanno usato la tecnica DDos, la stessa che nelle volte precedenti aveva creato parecchi problemi alle reti. Rivendicazione russa: per la prima volta coinvolti pc cinesi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Attacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione, intercettato e respinto da Liguria Digitale e polizia postale

In questa notizia si parla di: hacker - siti

Attacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione, Liguria Digitale e polizia postale limitano i danni

Hacker russi hanno attaccato martedì siti Internet di vari Comuni e banche cantonali in Svizzera. - facebook.com Vai su Facebook

Telecamere hackerate, scoperti altri dieci siti con video rubati da case e locali pubblici #hacker #poliziapostale #14settembre - X Vai su X

Attacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione Liguria Digitale e polizia postale limitano i danni.

Attacco hacker ai siti di Autorità portuale e Regione, Liguria Digitale e polizia postale limitano i danni - I pirati informatici hanno usato la tecnica DDos, la stessa che nelle volte precedenti aveva creato parecchi problemi alle reti. ilsecoloxix.it scrive

Attacco hacker al sito del Consiglio regionale del Veneto, Ciambetti: «Sventato grazie ai sistemi di sicurezza, disservizi limitati». Rivendicato da un gruppo russo - Sventato un attacco hacker ai danni del sito web del Consiglio regionale del Veneto. Come scrive msn.com