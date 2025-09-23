Attacco hacker ai siti di Autorità Portuale e Regione intercettato da Liguria Digitale e Polizia Postale

Ilsecoloxix.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pirati informatici hanno usato la tecnica DDos, la stessa che nelle volte precedenti aveva creato parecchi problemi alle reti. Rivendicazione russa: per la prima volta coinvolti pc cinesi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Nuovo attacco hacker ai siti di Autorità Portuale e Regione - Sia i tecnici di Liguria Digitale sia gli agenti della polizia postale, con il supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono riusciti a limitare i danni e hanno sconfitto l'attacco

