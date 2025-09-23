Attacco a ‘saturazione’ degli hacker russi e cinesi ai siti di Autorità portuale e Regione

Migliaia di connessioni simultanee che mirano a bloccare i sistemi delle istituzioni colpite. L'intervento della polizia postale ha limitato i danni a semplici rallentamenti.

