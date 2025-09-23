ATP Tokyo 2025 Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni

In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser per il forfait di uno o più giocatori presenti nel main draw, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi non centrano l’obiettivo e vengono eliminati all’ultimo turno delle qualificazioni per l’ATP 500 di Tokyo 2025. Restano due a questo punto i rappresentanti dell’Italia nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Qualche rimpianto soprattutto per Bellucci, seconda testa di serie del tabellone cadetto sul cemento outdoor della capitale nipponica, che si è fatto rimontare un set di vantaggio dal giovane statunitense Ethan Quinn perdendo dopo 2 ore e 47 minuti con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 avendo sprecato qualche palla break di troppo sia nel secondo che nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

