ATP Tokyo 2025 Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni
In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser per il forfait di uno o più giocatori presenti nel main draw, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi non centrano l’obiettivo e vengono eliminati all’ultimo turno delle qualificazioni per l’ATP 500 di Tokyo 2025. Restano due a questo punto i rappresentanti dell’Italia nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Qualche rimpianto soprattutto per Bellucci, seconda testa di serie del tabellone cadetto sul cemento outdoor della capitale nipponica, che si è fatto rimontare un set di vantaggio dal giovane statunitense Ethan Quinn perdendo dopo 2 ore e 47 minuti con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 avendo sprecato qualche palla break di troppo sia nel secondo che nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tokyo - mattia
Mattia Furlani, il nuovo Re mondiale del salto in lungo: oro storico a Tokyo 2025!
Mondiali di Tokyo, splendido Mattia Furlani: è d'oro nel salto in lungo
Mattia Furlani è medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo
Tg3. . Rientro trionfale per Mattia Furlani, medaglia d'oro a Tokyo nel salto in lungo. Per lui applausi, cori e l'abbraccio dei fan Francesca Sancin per il Tg3 delle 14.20 del 20 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di atletica leggera Tokyo 2025: Mattia Furlani ha conquistato uno storico oro nel salto in lungo - X Vai su X
ATP Tokyo 2025, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni; ATP Tokyo 2025, Bellucci ko in volata: passa Quinn; Bellucci riparte dal Giappone e punta al tabellone di Tokyo.
ATP Tokyo 2025, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni - In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser per il forfait di uno o più giocatori presenti nel main draw, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi non ... Da oasport.it
ATP Tokyo 2025, Arnaldi vince il derby con Nardi nelle qualificazioni. Avanti anche Bellucci - Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci proseguono la loro avventura nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Tokyo e sperano ora di accedere al tabellone principale ... Lo riporta oasport.it