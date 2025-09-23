Atp Pechino sorteggiato il tabellone | Sinner esordirà sfidando il croato Cilic al primo turno
Sorteggiato il tabellone del China Open, l’Atp 500 in programma dal 25 settembre al primo ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino su cemento (montepremi 4.016.050 dollari). Jannik Sinner debutta contro il croato Marin Cilic: il numero 2 del mondo, prima testa di serie, è nel quarto di Karen Khachanov (5). In semifinale potrebbe incontrare l’australiano Alex De Minaur (3) o il ceco Jakub Mensik (7). Atp Pechino, l’esordio di Sinner nel torneo cinese contro Cilic. Lorenzo Musetti (4) e Flavio Cobolli, invece, esordiranno rispettivamente contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed il russo Andrey Rublev (6). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
