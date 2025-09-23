Atp Pechino Sinner sfiderà Cilic al primo turno del China Open 2025
(Adnkronos) – E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 4.016.050 dollari). Il numero due del mondo e prima testa di serie Jannik Sinner esordirà contro il croato Marin Cilic. Dal lato di tabellone di Sinner ci sono Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), Alex De Minaur e Jakub Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale). Nella parte bassa del tabellone c’è Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 4 del seeding, esordità contro Giovanni Mpetshi Perricard, già battuto quest’anno agli US Open. Al 2° turno possibile incrocio con Alexander Bublik, mentre ai quarti potrebbe esserci Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Seriea24.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
