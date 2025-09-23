Atp Pechino Sinner riparte da Cilic Il potenziale cammino verso la finale
Dopo il meritato riposo dalle gare degli Us Open, ultimo Slam dell'anno, che lo ha visto arrendersi in finale a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è già volato in Estremo Oriente dove si è svolto il sorteggio per l' Atp 500 di Pechino (chiamato anche China Open) in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. Il numero due del mondo debutterà contro il tennista croato Marin Cilic, attuale numero 59 del ranking mondiale. Il torneo si svolverà al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, con un montepremi totale di oltre 4 milioni di dollari. I precedenti. Nella loro storia, Sinner-Cilic fino a questo momento si sono scontrati soltanto un volta e parecchio tempo fa: stiamo parlando del 2021, quarti di finale di Coppa Davis, con la vittoria di Jannik in tre set capace di rimontare il 3-6 iniziale e poi vincere 7-6, 6-3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
A Pechino torna Jannik Sinner. Quattro gli azzurri al via, ma l'urna per quasi tutti è poco fortunata - X Vai su X
Il pubblico fa "ooo" e si diverte, Sinner esulta ironicamente. Le immagini del primo allenamento a Pechino - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner riparte da Cilic: il tabellone dell’ATP 500 di Pechino; ATP 500 di Pechino: ecco chi affronteranno Sinner e gli altri italiani; Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino? Chi sperare e chi evitare: ai quarti lo scoglio principale?.
Jannik Sinner riparte da Cilic: il tabellone dell’ATP 500 di Pechino - Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino, che vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale agli US Open Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di ... Scrive tennisitaliano.it
Classifica ATP, Sinner-Alcaraz: sfida per il numero 1 a distanza. Chance per Jannik a Pechino, Carlos teme Fritz - La sfida per il numero 1 ATP tra Sinner e Alcaraz riparte a distanza con Jannik a Pechino per accorciare e Carlos che non può guadagnare a Tokyo e teme lo spauracchio Fritz ... Riporta sport.virgilio.it