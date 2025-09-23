atp pechino sinner riparte da cilic il potenziale cammino verso la finale

Dopo il meritato riposo dalle gare degli Us Open, ultimo Slam dell'anno, che lo ha visto arrendersi in finale a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è già volato in Estremo Oriente dove si è svolto il sorteggio per l' Atp 500 di Pechino (chiamato anche China Open) in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. Il numero due del mondo debutterà contro il tennista croato Marin Cilic, attuale numero 59 del ranking mondiale. Il torneo si svolverà al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, con un montepremi totale di oltre 4 milioni di dollari. I precedenti. Nella loro storia, Sinner-Cilic fino a questo momento si sono scontrati soltanto un volta e parecchio tempo fa: stiamo parlando del 2021, quarti di finale di Coppa Davis, con la vittoria di Jannik in tre set capace di rimontare il 3-6 iniziale e poi vincere 7-6, 6-3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

