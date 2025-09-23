ATP Pechino il tabellone di Sinner | esordio con Cilic Musetti e Zverev nella parte bassa

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorteggiato il tabellone del China Open di Pechino. Sinner esordirà contro Cilic. Musetti, Cobolli e Sonego dall'altra parte del tabellone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pechino - tabellone

Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie

Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego

Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv

Il tabellone di Sinner all'Atp Pechino; Sorteggio: Sinner debutta con Cilic, Musetti e Zverev dall'altra parte del tabellone; Sinner all'ATP di Pechino: calendario, date e dove vederlo.

atp pechino tabellone sinnerAtp Pechino 2025, il sorteggio del tabellone: per Sinner esordio contro Cilic - L’altoatesino, reduce dalla sconfitta in finale a Flushing Meadows, debutta al China Open (Atp 500) contro il croato. Scrive tg24.sky.it

atp pechino tabellone sinnerTabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego - Sorteggiato da poco il tabellone principale dell'ATP 500 di Pechino, uno dei due principali appuntamenti della settimana assieme a Tokyo, che ha identico ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino Tabellone Sinner