Atp Pechino 2025 | tabellone con chi gioca Sinner e dove vederlo
E’ stato sorteggiato il tabellone dell’Atp Pechino 2025, il Masters 500 in programma dal 25 settembre al primo ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, con un montepremi di 4.016.050 dollari. Al China Open 2025 tornerà in campo Jannik Sinner, dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz agli Us Open 2025. Con chi gioca Sinner al primo turno. Jannik Sinner, campione nel 2023 e finalista nel 2024, debutta contro il croato Marin Cilic, numero 59 del mondo. Si sono affrontati solo in Coppa Davis nel 2021: vinse l’azzurro in tre set, in rimonta. Il numero 2 del mondo, prima testa di serie, è nel quarto di Karen Khachanov (testa di serie numero 5). 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pechino - tabellone
